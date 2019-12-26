Медведева заменила коньки перед короткой программой на чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой пришлось заменить коньки перед чемпионатом России.



Ранее появилась информация, что Медведева повредила ботинок во время тренировки.

«Да, это так. Ботинки купили, лезвия установили. Так как вопрос с заменой коньков решён, речи о снятии пока не идёт», — приводит слова Горшкова ТАСС.



Короткую программу фигуристки представят завтра, 27 декабря. По итогам жеребьёвки рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова выступит под первым номером. Последней свой прокат покажет Медведева. Победительница финала Гран-при нынешнего сезона, мировая рекордсменка в короткой программе и по сумме баллов Алёна Косторная получила шестой стартовый номер, действующая чемпионка России Анна Щербакова — третий, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — четвёртый.