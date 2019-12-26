Бойкова: в финале Гран-при получили пинка под зад

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свое выступление в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. На текущий момент они занимают первое место.
«Прокат вышел хорошим, рабочим, сдержанным. Сделали то, что от нас требовали. Настраиваемся на произвольную. Завтра есть день отдыха, это помогает в подготовке к выступлению. Серьёзная конкуренция говорит о том, что в России сильная школа парного катания. Мы интересуемся тем, что делают другие, но концентрируемся на себе.
Отошли ли от шока после финала Гран-при? Какой шок? Мы люди, а не киборги. Все ошибаются. Юдзуру Ханю стал вторым на чемпионате Японии. Вряд ли он пошел убиваться. Мы денечек поунывали и пошли работать дальше», — приводит слова Козловского Sport24.
Александра поддержала Дмитрия в разговоре о конкуренции.
«Серьёзная конкуренция не дает расслабляться. Получили пинка под зад на финале Гран-при», — сказала Бойкова.
Шедшие вторыми после короткой программы в финале Гран-при Бойкова и Козловский не справились с заключительным прокатам и остались без медалей, заняв четвёртое место.
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