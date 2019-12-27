Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию. Прямая трансляция 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, в Красноярске продолжится чемпионат России по фигурному катанию. Во второй день соревнований мужчины и танцевальные пары представят произвольные программы, а женщины выступят с короткими программами.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание трансляций на сайте Первого канала

9:30 мск. Танцевальные пары. Произвольный танец.

Состав участников: Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Мария Игнатьева/Михаил Брагин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Александра Степанова/Иван Букин, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.



12:15. Мужчины. Произвольная программа.

Состав участников: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Андрей Зубер, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Андрей Лазукин, Андрей Мозалев, Егор Мурашов, Александр Самарин, Владимир Самойлов, Даниил Самсонов, Леонид Свириденко, Антон Шулепов, Илья Яблоков.



15:30. Женщины. Короткая программа.

Состав участниц: Анастасия Грачёва, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алёна Косторная, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова.

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию.