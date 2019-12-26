Мишина и Галлямов: иногда домашние соревнования волнительнее заграничных, мы не роботы

Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в короткой программе в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Не могу сказать, с чем связаны ошибки. Была в нормальной форме в плане элементов и в плане фигуры. Возможно, иногда домашние соревнования волнительнее заграничных. Все на родном языке. Но ни на что не хочется сваливать ошибки», — цитирует Мишину Sport24.



В настоящее время Анастасия и Александр идут шестыми. За короткую программу они получили от судей оценку 67,73 балла.

«Не особо нервничали, уже второй раз на этом катке. Мы не роботы, машины тоже дают сбой. Надо забыть этот момент. Послезавтра всё будет по новой. Завтра сходим на тренировку и прогуляемся по городу, чтобы немного забыть о фигурном катании. Гулять в минус 30? Мы готовы к этому, утеплились, заранее смотрели погоду», — сказал Галлямов.