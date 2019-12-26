Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар в Красноярске. За свой прокат они получили от судей оценку 83,91 балла.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Спортивные пары. Короткая программа



1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 83,91

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 80,39

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 76,13

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 72,83

5. Аполлинария Панфилова/ Дмитрий Рылов – 71,51

6. Алина Пепелева/Роман Плешков – 70,67

7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 68,64

8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 67,73

9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 67,37

10. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 64,69

11. Таисия Собинина/Никита Володин – 64,25

12. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 57,47.