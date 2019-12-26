Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар в Красноярске. За свой прокат они получили от судей оценку 83,91 балла.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 83,91
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 80,39
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 76,13
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 72,83
5. Аполлинария Панфилова/ Дмитрий Рылов – 71,51
6. Алина Пепелева/Роман Плешков – 70,67
7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 68,64
8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 67,73
9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 67,37
10. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 64,69
11. Таисия Собинина/Никита Володин – 64,25
12. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 57,47.
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