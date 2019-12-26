«Могут быть великими». Тарасова восхитилась спортивной парой на чемпионате России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала короткую программу в исполнении Владимира Морозова и Евгении Тарасовой в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Оторваться невозможно, какая прелесть! Каждый элемент виден в этой программе. В них произошли такие колоссальные изменения — в программе, в потрясающих элементах. У них с тренерами образовался союз, из которого обязательно выйдут чемпионы. Мне это так нравится, так по душе.
Я очень рада, что они так изменились и могут представлять нашу родину на любом уровне. Есть надежда, что они могут быть вообще первыми и великими», — сказала Тарасова в эфире Первого канала…
Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в короткой программе. За свой прокат они получили от судей оценку 83,91 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
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