«Могут быть великими». Тарасова восхитилась спортивной парой на чемпионате России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала короткую программу в исполнении Владимира Морозова и Евгении Тарасовой в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.



«Оторваться невозможно, какая прелесть! Каждый элемент виден в этой программе. В них произошли такие колоссальные изменения — в программе, в потрясающих элементах. У них с тренерами образовался союз, из которого обязательно выйдут чемпионы. Мне это так нравится, так по душе.



Я очень рада, что они так изменились и могут представлять нашу родину на любом уровне. Есть надежда, что они могут быть вообще первыми и великими», — сказала Тарасова в эфире Первого канала…



Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в короткой программе. За свой прокат они получили от судей оценку 83,91 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России