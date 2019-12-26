Бестемьянова: Медведевой будет невероятно тяжело выступать в новых ботинках

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала форс-мажорную ситуацию, в которую попала фигуристка Евгения Медведева накануне старта чемпионата России. Спортсменке перед короткой программой пришлось заменить коньки из-за повреждения ботинка.



«Я не слышала, чтобы удачно выступали на новых ботинках, но у Жени другого выхода нет, ей нельзя не выступать! Это невероятно тяжело – выступать в новых ботинках, мне даже сложно представить, каково это. Для меня всегда было такой жуткой проблемой перейти на другие ботинки. Может, Жене купили той же модели, и ей будет полегче. Сейчас одиночники вообще часто меняют коньки, поэтому, возможно, они лучше заточены на их смену», — приводит слова Бестемьяновой «Р-Спорт».

Короткую программу фигуристки представят завтра, 27 декабря. По итогам жеребьёвки рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова выступит под первым номером. Последней свой прокат покажет Медведева.