Морозов: выдали с Тарасовой прокат почти на пять с плюсом

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление дуэта в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
«Прокат выдали хороший, почти на пять с плюсом. Это важнее, чем оценки. После Гран-при работали больше над элементами, поменяли последовательность», — приводит слова Морозова Sport24.
За выступление в короткой программе Владимир и Евгения получили от судей оценку 83,91 балла.
«Высокие баллы придают уверенности. Перерыв в соревнованиях в середине сезона не всегда идёт на пользу, но мы использовали время по максимуму, смогли поработать над элементами», — добавила Тарасова.
Второе место в короткой программе среди спортивных пар заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
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