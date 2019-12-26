Морозов: выдали с Тарасовой прокат почти на пять с плюсом

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление дуэта в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Прокат выдали хороший, почти на пять с плюсом. Это важнее, чем оценки. После Гран-при работали больше над элементами, поменяли последовательность», — приводит слова Морозова Sport24.

За выступление в короткой программе Владимир и Евгения получили от судей оценку 83,91 балла.

«Высокие баллы придают уверенности. Перерыв в соревнованиях в середине сезона не всегда идёт на пользу, но мы использовали время по максимуму, смогли поработать над элементами», — добавила Тарасова.

Второе место в короткой программе среди спортивных пар заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.