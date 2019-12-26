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Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в коротких программах, но достижение не зачтут

Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в коротких программах, но достижение не зачтут
Другие / Фигурное катание 0

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар показали результат выше мирового рекорда. Однако их достижение не будет учтено, так как турнир проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

За выступление в короткой программе Владимир и Евгения получили от судей оценку 83,91 балла. Мировой рекорд принадлежит китайским спортсменам. Дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун установил его на этапе Гран-при в Японии. За свой прокат они получили 81,27 балла.

Второе место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате России заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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