Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в коротких программах, но достижение не зачтут
Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар показали результат выше мирового рекорда. Однако их достижение не будет учтено, так как турнир проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
За выступление в короткой программе Владимир и Евгения получили от судей оценку 83,91 балла. Мировой рекорд принадлежит китайским спортсменам. Дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун установил его на этапе Гран-при в Японии. За свой прокат они получили 81,27 балла.
Второе место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате России заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Морозов: выдали с Тарасовой прокат почти на пять с плюсом
«Могут быть великими». Тарасова восхитилась спортивной парой на чемпионате России
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