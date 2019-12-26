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Урманов — о новых коньках Медведевой: Женя — профессионал и быстро адаптируется

Урманов — о новых коньках Медведевой: Женя — профессионал и быстро адаптируется
Другие / Фигурное катание 0

Тренер Алексей Урманов прокомментировал форс-мажорную ситуацию, в которую попала фигуристка Евгения Медведева накануне старта чемпионата России. Спортсменке перед короткой программой пришлось заменить коньки из-за повреждения ботинка.

«Конечно, ботинки для спортсмена со временем становятся удобны, как кроссовки, и ещё вопрос, как будет поставлено лезвие, так что произошедшее с Женей — не есть хорошо. Но сегодня выпускают ботинки куда более высокого уровня, их уже не нужно раскатывать так долго, как раньше, спортсмены выходят и прыгают в них с первого дня.

И всё-таки времени у Жени, чтобы привыкнуть к новому инвентарю, маловато. Но она профессионал, она быстро адаптируется, поэтому давайте просто пожелаем ей удачного проката», — приводит слова Урманова ТАСС.

Короткую программу фигуристки представят завтра, 27 декабря. По итогам жеребьёвки рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова выступит под первым номером. Последней свой прокат покажет Медведева.

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