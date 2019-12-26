Волейболистки казанского «Динамо» обыграли одноклубниц из Москвы и завоевали Кубок России

Казанское «Динамо» стало обладателем Кубка России по волейболу среди женщин. В «Финале четырёх» представительницы столицы Татарстана победили московское «Динамо». Встреча прошла в Казани завершилась со счетом 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:19).

В матче за третье место калининградский «Локомотив» победил «Уралочку-НТМК» из Свердловской области – 3:1 (25:19, 22:25, 25:14, 25:18).



Казанское «Динамо» завоевало Кубок России в пятый раз, ранее клуб выигрывал трофей в 2010, 2012, 2016 и 2017 годах. Чаще всех этот трофей выигрывало «Заречье» (Одинцово) — шесть раз. Волейболистки становились победителями Кубка России в 1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 годах.



Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх»

Женщины. Финал и матч за 3-е место

«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:19)

«Локомотив» (Калининград) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:14, 25:18).