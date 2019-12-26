Казанский «Зенит» в шестой раз подряд стал обладателем Кубка России по волейболу

Казанский «Зенит» одержал победу над одноклубниками из Санкт-Петербурга в финале Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20) в пользу подопечных Владимира Алекно.
Клуб из Казани стал обладателем Кубка России в шестой раз подряд и в девятый раз в своей истории. Ранее команда завоевывала трофей в 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. По числу этих трофеев казанский «Зенит» опередил «Белогорье», в активе которого 8 завоёванных кубков.
Ранее 26 декабря казанское «Динамо» стало обладателем Кубка России среди женских команд.
Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх»
Мужчины. Финал
«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:14, 25:21, 25:20).
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