Покинувшие Россию информаторы ВАДА с 2016 года не могут получить вид на жительство в США

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы, бывшие главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в России, с 2015 года находятся в США, но скрывают своё местоположение, сообщает New York Times.



Легкоатлетка и бывший главный специалист образовательного отдела РУСАДА стараются не выделяться в городе, название которого они предпочитают не называть.

Степановы в 2016 году обратились к властям США с просьбой о предоставлении убежища. Но их обращение всё ещё рассматривается. На данный момент они проживают в стране как лица без гражданства. И, по сообщениям свидетелей, сотрудничают с властями, расследующими случаи, имеющие отношения к допингу в России.

Супруги по-прежнему имеют финансовые договоренности с олимпийским комитетом. Виталий работает консультантом, а Юлии организация оплачивает расходы на тренировки.