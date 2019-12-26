Покинувшие Россию информаторы ВАДА с 2016 года не могут получить вид на жительство в США

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы, бывшие главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в России, с 2015 года находятся в США, но скрывают своё местоположение, сообщает New York Times.
Легкоатлетка и бывший главный специалист образовательного отдела РУСАДА стараются не выделяться в городе, название которого они предпочитают не называть.
Степановы в 2016 году обратились к властям США с просьбой о предоставлении убежища. Но их обращение всё ещё рассматривается. На данный момент они проживают в стране как лица без гражданства. И, по сообщениям свидетелей, сотрудничают с властями, расследующими случаи, имеющие отношения к допингу в России.
Супруги по-прежнему имеют финансовые договоренности с олимпийским комитетом. Виталий работает консультантом, а Юлии организация оплачивает расходы на тренировки.
- 26 декабря 2019
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