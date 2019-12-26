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Магнус Карлсен: особенно приятно играть в Москве, видя перед собой футбольное поле

Магнус Карлсен: особенно приятно играть в Москве, видя перед собой футбольное поле
Другие / Шахматы 0

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен поделился впечатлениям от чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Москве, в «Лужниках».

«Мне очень нравится стадион, я чувствую себя здесь комфортно. И мне особенно приятно играть, видя перед собой футбольное поле. У меня были не очень стабильные результаты на чемпионатах мира по рапиду в последние годы, но фундамент заложен, и я постараюсь играть ещё сильнее. И, конечно же, я хочу занять первое место на турнире в Москве», — приводит слова Карлсена «Р-Спорт».

Шесть шахматистов, среди которых Карлсен, а также россияне Даниил Дубов и Александр Мотылёв после пяти туров в турнире по рапиду набрали по 4 очка. Лидирует китайский гроссмейстер Ван Хао (4,5).

В прошлом году соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В рапиде победу одержал россиянин Даниил Дубов, в блице — Карлсен.

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