Магнус Карлсен: особенно приятно играть в Москве, видя перед собой футбольное поле

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен поделился впечатлениям от чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Москве, в «Лужниках».



«Мне очень нравится стадион, я чувствую себя здесь комфортно. И мне особенно приятно играть, видя перед собой футбольное поле. У меня были не очень стабильные результаты на чемпионатах мира по рапиду в последние годы, но фундамент заложен, и я постараюсь играть ещё сильнее. И, конечно же, я хочу занять первое место на турнире в Москве», — приводит слова Карлсена «Р-Спорт».



Шесть шахматистов, среди которых Карлсен, а также россияне Даниил Дубов и Александр Мотылёв после пяти туров в турнире по рапиду набрали по 4 очка. Лидирует китайский гроссмейстер Ван Хао (4,5).



В прошлом году соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В рапиде победу одержал россиянин Даниил Дубов, в блице — Карлсен.

Шахматист Дубов — 10-й после первого дня ЧМ по рапиду в Москве. Лидирует китаец Ван Хао