Российская шахматистка Гиря выиграла все партии в первый день ЧМ по рапиду в Москве

Россиянка Ольга Гиря успешно завершила первый день соревнований по рапиду на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Москве. Она одержала победы во всех четырёх партиях.



28-летняя спортсменка взяла верх над соотечественницами Ольгой Журавлёвой, Галиной Струтинской, а также представительницей Грузии Наной Дзагнидзе и китаянкой Лэй Тинцзе.



«Четыре партии – это не так много, ещё весь турнир впереди. Во встрече с Наной Дзагнидзе я получила очень комфортную позицию с дебюта на два результата. А вот первые партии, наоборот, были более нервозными», — приводит слова Гири сайт Российской шахматной федерации.



Лидирует по итогам четырёх туров представительница Румынии Ирина Бульмага. Второе место — у представительницы Грузии Мери Арабидзе. Они также выиграли все свои партии, но опередили Гирю по дополнительным показателям.



На 0,5 очка отстают от лидеров Тань Чжунъи (Китай), Дарья Чарочкина (Россия), Алина Кашлинская (Россия), Хампи Конеру (Индия), Дронавалли Харика (Индия) и Назерке Нургали (Казахстан).