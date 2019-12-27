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Латынина заявила, что коллективные санкции ВАДА к российскому спорту — это безобразие

Латынина заявила, что коллективные санкции ВАДА к российскому спорту — это безобразие
Другие / Прочие виды спорта 0

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина выразила мнение по поводу санкций к российскому спорту со стороны ВАДА.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Это безобразие — то, что сейчас происходит с допингом, в наше время этого никогда не было, и если кто-то из спортсменов допускал какую-то неприятность в отношении лично себя, то пусть он лично и отвечает за это. Почему же сейчас начинаются разговоры по поводу того, чтобы отстранить все виды спорта или вообще страну? И правильно сказал Владимир Путин — почему страна должна отвечать, почему ВАДА решает эти вопросы, а не Международный олимпийский комитет (МОК)?» — цитирует Латынину ТАСС.

ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
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