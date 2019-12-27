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Орсер: в России слишком много сильных фигуристок, способных бороться за высокие места

Орсер: в России слишком много сильных фигуристок, способных бороться за высокие места
Другие / Фигурное катание 0

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился ожиданиями от чемпионата России — 2020.

«Чемпионат России среди женщин по своему составу уже не первый год соревнование уровня крупнейших международных стартов. Поскольку последние несколько сезонов в мире лидируют российские фигуристки, неудивительно, что в Красноярске ожидается очень серьёзная конкуренция. Даже отказ кого-то из звёзд не снизит уровень соревнования. Слишком уж много в России сейчас сильных спортсменок, способных бороться за самые высокие места», — цитируют Орсера «Известия».

Чемпионат России завершится 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.

В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).

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