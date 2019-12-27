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Плющенко: решение Медведевой выступить на ЧР после замены коньков — настоящий поступок

Плющенко: решение Медведевой выступить на ЧР после замены коньков — настоящий поступок
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию о том, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой пришлось заменить коньки перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.

«Ботинки ломаются, это нормально — сам ломал, так что никакого нонсенса. Такое бывает, никто от этого не застрахован. Тут ещё вопрос, в каком месте он сломался, обычно это происходит на изгибе, где располагается косточка щиколотки — сложно держать выезды с прыжков, толкаться. Но для спортсмена это сложная история, и решение Евгении всё-таки выступать на чемпионате России — настоящий поступок.

Скажу по себе, я новые ботинки обкатывал два месяца. Но были и такие, как Элвис Стойко, — я долго с ним катался, хорошо знаю его как спортсмена и человека. Стойко брал новые ботинки и прыгал тройные и в три с половиной оборота прыжки. Я же по два месяца их обкатывал и не мог обкатать, ноги в мясо стирал, и для меня это была настоящая катастрофа", — цитирует Плющенко ТАСС.

Короткую программу фигуристки представят сегодня, 27 декабря.

Медведева заменила коньки перед короткой программой на чемпионате России
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