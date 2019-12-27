Туктамышева сделала четверной прыжок на тренировке на чемпионате России
Чемпионка мира российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила четверной тулуп во время тренировки на чемпионате России в Красноярске.
Сегодня, 27 декабря, спортсменки на утренней тренировке отрабатывают короткую программу. Туктамышева попробовала сделать четверной вне проката под музыку.
Напомним, на текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Чемпионат России проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. Фигуристки представят короткие программы сегодня, 27 декабря, произвольные — 28 декабря.
Действующей чемпионкой России в женском одиночном катании является Анна Щербакова.
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины, короткая программа. Потрясающая битва! LIVE
27 декабря в Красноярске начнётся борьба за золото в женском одиночном катании. Интрига запредельная!
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