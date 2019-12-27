Трусова упала с тройного акселя на тренировке перед ЧР по фигурному катанию

Фигуристка Александра Трусова провела тренировку перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске.
Во время проката под музыку 15-летняя спортсменка упала с тройного акселя, однако затем чисто сделала тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Короткую программу фигуристки представят сегодня, 27 декабря. По итогам жеребьёвки рекордсменка мира в произвольной программе Трусова выступит под первым номером. Последней свой прокат покажет Евгения Медведева. Победительница финала Гран-при нынешнего сезона, мировая рекордсменка в короткой программе и по сумме баллов Алёна Косторная получила шестой стартовый номер, действующая чемпионка России Анна Щербакова — третий, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — четвёртый.
- 27 декабря 2019
-
12:05
-
11:55
-
11:34
-
11:30
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:19
-
09:56
-
09:37
-
09:26
-
09:07
-
08:30
-
08:15
-
08:07
- 26 декабря 2019
-
23:45
-
23:09
-
22:50
-
22:23
-
21:51
-
21:21
-
21:03
-
20:51
-
20:39
-
20:17
-
19:54
-
19:41
-
19:23
-
18:59
-
18:15
-
17:58
-
17:40
-
17:18
-
16:52
-
16:37