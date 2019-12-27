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Трусова упала с тройного акселя на тренировке перед ЧР по фигурному катанию

Трусова упала с тройного акселя на тренировке перед ЧР по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристка Александра Трусова провела тренировку перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

Во время проката под музыку 15-летняя спортсменка упала с тройного акселя, однако затем чисто сделала тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Короткую программу фигуристки представят сегодня, 27 декабря. По итогам жеребьёвки рекордсменка мира в произвольной программе Трусова выступит под первым номером. Последней свой прокат покажет Евгения Медведева. Победительница финала Гран-при нынешнего сезона, мировая рекордсменка в короткой программе и по сумме баллов Алёна Косторная получила шестой стартовый номер, действующая чемпионка России Анна Щербакова — третий, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — четвёртый.

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