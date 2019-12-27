Латынина: российские гимнасты должны ехать на ОИ-2020 даже в нейтральном статусе

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина выразила мнение, что сборная России по спортивной гимнастике должна поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио, даже если национальная команда будет лишена флага и гимна из-за санкций ВАДА.

«Сейчас очень многие говорят на тему того, поедем мы или не поедем. Но я думаю, что наши гимнасты обязательно должны поехать. Мужчины должны доказать, что они сильнейшие, а девушки — не отставать от мальчиков», — приводит слова Латыниной ТАСС.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).