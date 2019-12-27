Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцевальные пары. Итоговое положение
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 220,74.
2. Александра Степанова/Иван Букин – 219,72.
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 197,73.
4. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 189,10.
5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин – 186,81.
6. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко – 181,67.
7. Софья Евдокимова/Егор Базин – 180,68.
8. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 176,21.
9. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – 175,67.
10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин – 154,28.
В прошлом году чемпионами России в танцах на льду также стали Синицина и Кацалапов.
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