Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Танцевальные пары. Итоговое положение

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 220,74.

2. Александра Степанова/Иван Букин – 219,72.

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 197,73.

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 189,10.

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин – 186,81.

6. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко – 181,67.

7. Софья Евдокимова/Егор Базин – 180,68.

8. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 176,21.

9. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – 175,67.

10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин – 154,28.



В прошлом году чемпионами России в танцах на льду также стали Синицина и Кацалапов.