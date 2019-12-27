Ганус отправил в ВАДА решение о несогласии с вердиктом исполкома

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что отправил в ВАДА решение о несогласии с вердиктом исполкома организации. 9 декабря исполком ВАДА единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопипнговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

«Решение отправлено. К пакету документов также приложил письмо с собственной позицией по данному вопросу», — приводит слова Гануса РИА «Новости».



Дальнейшее рассмотрение спора пройдёт в Спортивном арбитражном суде.

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