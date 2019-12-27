Норвежский эксперт — о формате «Тур де Ски»: лыжники не будут знать, кто победил

Норвежский эксперт Торгейр Бьёрн поделился впечатлениями от нового формата многодневки «Тур де Ски», которая стартует завтра, 28 декабря. Вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Всё может пройти гладко, а может следить за всеми результатами будет сложно. Сами лыжники не будут знать, кто победил. В такой ситуации важно просто выкладываться по полной и занимать верные позиции, чтобы избегать столкновений.

Посмотрим, как всё получится. Может быть, мы увидим неразбериху, но в велоспорте в подобных ситуациях проблем не возникает. Будет интересно опробовать такой формат на «Тур де Ски». Это стоит того. Думаю, мы всё же сможем определить победителя этапа и лучшего в общем зачёте», — цитирует Бьёрна NRK.

«Тур де Ски» стартует масс-стартами в Ленцерхайде.