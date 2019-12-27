Букин — о втором месте на ЧР по фигурному катанию: зрители поддерживали каждый элемент

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подвели итоги выступления в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Дуэт занял второе место.

«Сегодня мы не экономили сил. Зрители шикарные, поддерживали каждый элемент», — цитирует Букина Sport24.

«Очень тяжёлый старт. Эта половина сезона получилась интересной. Сегодня мы довольны качеством нашего катания. Об ошибках сейчас не могу ничего сказать, катались на эмоциях. Но прокат не близок к максимуму. Надо посмотреть на выступление со стороны», — отметила Степанова.

Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат России—2020 в Красноярске завершится 29 декабря.