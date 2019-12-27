Бутырская — о чемпионате России: очень верю в Туктамышеву

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская поделилась ожиданиями от соревнований одиночниц на чемпионате России в Красноярске. Фигуристки представят короткие программы сегодня, 27 декабря.

«Может ли чемпионат превратиться в борьбу между Косторной, Щербаковой и Трусовой? На мой взгляд, девушки уже в этом сезоне показали, что борьба не только в России, но и в мире разворачивается главным образом между ними. Ещё одного «бойца» мы потеряли, когда Алина Загитова приняла решение приостановить карьеру. На мой взгляд, она тоже могла бы вклиниться в эту борьбу. Алина — это украшение любых соревнований. Сейчас она показывает настолько женственное катание, что на неё хочется смотреть и смотреть, ею хочется любоваться. Очень жалко, что она решила взять паузу. Тут могут быть разные мнения, но в итоге всё равно остаётся только принять произошедшее.

Честно говоря, я очень верю в Лизу Туктамышеву. Она не стоит на месте, и сегодня у неё есть очень сильное оружие — её четверной тулуп, который очень дорого стоит и значительно повышает оценку. Да, очевидно, она его не исполнит, но у Туктамышевой в запасе есть аксель в три с половиной оборота, который, кроме Косторной и Трусовой, больше никто не прыгает. А Саша, в свою очередь, наверняка пойдёт на этот прыжок ещё раз после финала Гран-при, и теперь ей будет уже гораздо легче. Если в произвольной программе ей удастся исполнить пять четверных, то появятся все шансы стать чемпионкой страны", — цитирует Бутырскую «RT на русском».

Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.