Синицина — о победе на ЧР по фигурному катанию: нужно ещё работать и работать

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали победу на чемпионате России в Красноярске. За обе программы дуэт в сумме набрал 220,74 балла.

«Подошли к выступлению ответственно и хладнокровно. Шероховатостей особых не было, но были моменты, когда мы могли бы выложиться более эмоционально. Подходили к прокату хладнокровно. Старались показать максимум, но ещё нужно работать и работать», — приводит слова Синициной Sport24.

Сегодня было не так эмоционально, потому что мы больше думали об элементах. Старались показать то, что наработали после финала Гран-при, где мы далеко улетели по уровням. Мы живы после чемпионата России, нет сильной усталости. Даже готов сейчас перекачать некоторые моменты», — заявил Кацалапов.