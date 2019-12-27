Ганус рассказал о письме, которое он отправил в ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отправке в ВАДА письма, в котором информируется о решении не согласиться с вердиктом исполкома организации, и послания, где приводится его личная точка зрения по этому вопросу.

«Во-первых, мы долго держали паузу не потому, что нам запрещали говорить. Мы собрали документы и отправили во Всемирное антидопинговое агентство. Письмо было утверждено на собрании учредителей. Изменения в это письмо внести было невозможно, я решил написать ещё одно. Я решил проинформировать о возможных последствиях. В нём было письмо офицера по этике. Четвёртый документ — протокол общего собрания.

На 11:46 мы выполнили все требования, которые были вынесены на собрании учредителей. В этом протоколе была определена юридическая организация, которая будет решать дела РУСАДА. По уставу РУСАДА, собрание учредителей — высший орган. На данный момент поручение выполнено», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

9 декабря исполком ВАДА единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопипнговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.