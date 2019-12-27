Бутырская: Медведева молодец, ничего не забросила

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская рассказала, чего ждёт от выступления двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой на чемпионате России в Красноярске.
«О Жене мне пока сложно говорить. Безусловно, она тоже молодец: ничего не забросила, двигается дальше. Этот сезон для неё складывается лучше, чем предыдущий, но откуда-то надо брать и техническую оценку.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: должны появляться четверные прыжки. Без элементов «ультра-си» вряд ли получится сегодня добиваться высоких результатов. Да, Медведева тоже показывает очень красивое, женственное катание, у неё высокая вторая оценка. Но, может быть, они с Брайаном Орсером придумали ещё что-нибудь, и нас ждёт сюрприз?» — приводит слова Бутырской «RT на русском».
Фигуристки выступят с короткими программами сегодня, 27 декабря.
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