Норвежский лыжник Скар снялся с «Тур де Ски»
Победитель этапов Кубка мира норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар не сможет принять участие в многодневке «Тур де Ски», сообщает NRK. Он простудился и не отправился вместе со сборной в Ленцерхайде (Швейцария), где завтра, 28 декабря, состоится первый этап соревнований.
В составе сборной Норвегии Скара заменил Ян Томас Йенссен. Ранее стало известно, что в заявку сборной Норвегии на «Тур де Ски» вошли Йоханнес Хёсфлот Клебо, Дидрик Тёнсет, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эрик Вальнес.
Из-за боли в горле снялась с «Тур де Ски» норвежская лыжница Лотта Уднес Венг. Её заменит Магни Смедас.
Завтра в рамках «Тур де Ски» пройдут масс-старты.
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