Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежский лыжник Скар снялся с «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Скар снялся с «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Победитель этапов Кубка мира норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар не сможет принять участие в многодневке «Тур де Ски», сообщает NRK. Он простудился и не отправился вместе со сборной в Ленцерхайде (Швейцария), где завтра, 28 декабря, состоится первый этап соревнований.

В составе сборной Норвегии Скара заменил Ян Томас Йенссен. Ранее стало известно, что в заявку сборной Норвегии на «Тур де Ски» вошли Йоханнес Хёсфлот Клебо, Дидрик Тёнсет, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет и Эрик Вальнес.

Из-за боли в горле снялась с «Тур де Ски» норвежская лыжница Лотта Уднес Венг. Её заменит Магни Смедас.

Завтра в рамках «Тур де Ски» пройдут масс-старты.

Тренер сборной Норвегии включил Устюгова и Большунова в число фаворитов «Тур де Ски»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019