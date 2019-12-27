Кацалапов — о санкциях ВАДА: наш век короткий и я не смогу ждать, когда всё станет хорошо

Российский фигурист Никита Кацалапов прокомментировал факт, что из-за санкций ВАДА российским спортсменам, скорее всего, придётся выступать на международных стартах под нейтральным флагом.

«Когда мы в очередной раз узнали, что страна будет выступать под нейтральным флагом, то возникло ощущение, что вокруг апокалипсис. Спорт развивает в людях патриотизм. Это очень печально. Многие спортсмены будут отказываться в знак протеста.

Но наш век короткий и я не смогу ждать, когда всё станет хорошо. Что бы не случилось, флаг всегда в моём сердце. Даже если будет играть нейтральный гимн, я буду петь про себя гимн России», — цитирует Кацалапова Sport24.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).