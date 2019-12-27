Жулин заявил, что Синициной и Кацалапову на ЧР по фигурному катанию не хватило огня
Александр Жулин, тренер танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов, отметил, что на чемпионате России по фигурному катанию дуэт смог победить достойных соперников.
На турнире в Красноярске Синицина и Кацалапов выиграли золото, набрав 220,74 балла по итогам обеих программ. Серебро завоевали Александра Степанова/Иван Букин (219,72).
«Мы выиграли у достойных соперников. Может быть, не хватило какого-то огня в программе, произвольная была хорошая, но не было той самой суперискры. Но, может быть, именно сегодня так и надо было кататься. Мы знаем, над чем работать и что усиливать. Катание катанием, а результат остаётся», — цитирует Жулина РИА «Новости».
В прошлом году чемпионами России в танцах на льду также стали Синицина и Кацалапов.
Синицина — о победе на ЧР по фигурному катанию: нужно ещё работать и работать
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