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У фигуриста Воронова началось кровотечение во время проката на чемпионате России

У фигуриста Воронова началось кровотечение во время проката на чемпионате России
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Сергей Воронов рассказал, почему у него пошла кровь из носа во время произвольной программы на чемпионате России в Красноярске. За выступление он получил 154,21 балла.

«Кровь от сухого воздуха, два дня идёт. Этого и боялся, что на вращениях должна была пойти кровь. Испачкал кровью красивый, белый, чистый лёд. Жаль. В целом тяжело очень было и физически, и… Чемпионат России вообще тяжёлый старт для всех. Прокаты могли быть и лучше, но я старался цепляться.

Я сейчас смотрю на подрастающее поколение, мне очень приятно кататься с ними. Впереди Пекин, Кортина-д'Ампеццо, думаю, будущее за ними», — цитирует Воронова РИА «Новости».

Сергей не стал отвечать на вопрос о продолжении карьеры.

«Сейчас Новый год, надо выдохнуть и пообщаться с тренерами. Я стою перед вами сейчас как спортсмен, и я безмерно счастлив», — сказал Воронов.

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