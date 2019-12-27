У фигуриста Воронова началось кровотечение во время проката на чемпионате России

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Сергей Воронов рассказал, почему у него пошла кровь из носа во время произвольной программы на чемпионате России в Красноярске. За выступление он получил 154,21 балла.
«Кровь от сухого воздуха, два дня идёт. Этого и боялся, что на вращениях должна была пойти кровь. Испачкал кровью красивый, белый, чистый лёд. Жаль. В целом тяжело очень было и физически, и… Чемпионат России вообще тяжёлый старт для всех. Прокаты могли быть и лучше, но я старался цепляться.
Я сейчас смотрю на подрастающее поколение, мне очень приятно кататься с ними. Впереди Пекин, Кортина-д'Ампеццо, думаю, будущее за ними», — цитирует Воронова РИА «Новости».
Сергей не стал отвечать на вопрос о продолжении карьеры.
«Сейчас Новый год, надо выдохнуть и пообщаться с тренерами. Я стою перед вами сейчас как спортсмен, и я безмерно счастлив», — сказал Воронов.
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