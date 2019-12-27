Ганус — о ситуации с отстранением России: у нас сумасшедший кризис

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о рисках в ходе рассмотрения в CAS дела об отстранении России от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение об отстранении принял исполкома ВАДА. Российская сторона с вердиктом агентства не согласилась.

«Риски — вхождение в дело третьей стороны, которые заявят, что наших спортсменов должны не допустить. Сейчас они не могут этого сделать, так как дело ещё не заведено. Этот риск реальный. У нас сумасшедший кризис сейчас. Такого не было никогда. Нужно провести серьёзное расследование, чтобы ответить на все вопросы. Это трагедия, я не сгущаю краски.



В СМИ идёт необъективное отражение ситуации. У нас достаточно чистых спортсменов, у нас достаточно спортивных функционеров. Я езжу по стране, я не кабинетный работник, я вижу работу», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сегодня, 27 декабря, Ганус отправил в ВАДА письмо, в котором сообщается о решении РУСАДА не согласиться с вердиктом исполкома.

Ганус рассказал, когда в CAS завершится рассмотрение дела об отстранении России