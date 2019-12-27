Глава РУСАДА: пусть Колобков считает, что у нас есть всё для победы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус признался, что не согласен с мнением министра спорта России Павла Колобкова о том, что CAS поддержит позицию российской стороны в споре с ВАДА. 9 декабря исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Министр спорта сказал так: «У нас есть всё, чтобы победить». Пусть так считает, а я в этом не уверен. Ответственность за решение будут нести учредители, они приняли решение, номинировали фирму. В этом отношении организация не отвечает за своих учредителей. Это общая норма корпоративного права.



ВАДА пойдёт в суд, как только получит документы. Это было предсказуемо. Они не будут тянуть, потому что потом уже могут нарушать права спортсменов. Медлить не будут.

У нас великая спортивная держава. У нас хорошее поколение спортсменов. Оценивать, что будет и чем это всё обернётся, рано. Я вас уверяю, ещё рано оценивать последствия. Это как волна — отходит и возвращается. Нужно относиться прагматично к ситуации, есть ситуация — надо работать. Мы не хотим быть забаненными на всё время.

Вопрос не в проблемах, проблемы были всегда. В 16 крупнейших лабораториях были проблемы, среди них есть Китай, Франция. Вопрос заключается в том, как выходить из кризиса», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ганус рассказал, когда в CAS завершится рассмотрение дела об отстранении России