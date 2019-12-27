Тарасова: в танцах на льду россиянам на чемпионате мира никто не даст победить

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что российским фигуристам не позволят завоевать золото в танцах на льду на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию.

«У нас две выдающиеся пары (Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин. — Прим. „Чемпионата“). Я могу вам точно сказать. Они просто великолепно катались. Одна пара лучше другой.

Они спокойно могут быть на пьедестале во время чемпионата мира. Но никто этого не позволит. Разве в финале Гран-при Синицина и Кацалапов падали? В Красноярске они катались просто блестяще", — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

В прошлом году чемпионами России в танцах на льду также стали Синицина и Кацалапов.

Чемпионат России в Красноярске завершится 29 декабря.