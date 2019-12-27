Тарасова: Самарину надо перестать качаться. Он заканчивает с синими губами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили его прокат в 172,06 балла.

«На всё шёл, но нападался тоже вдоволь. Очень хороший лутц, стартовый каскад прекрасный. Всё равно получается, что мало времени ему до флипа. Мало времени отдохнуть, взмахнуть руками, для того чтобы задышать. Он идёт на него зажатый.

Ему надо перестать качаться и заняться хореографией и растяжкой. Такая программа сделана, что нет ни секунды ему отдохнуть. Он прямо заканчивает с синими губами. Это ненормально. Но очень старался», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы Самарин занимал восьмое место.