Фигурист Лазукин заявил, что у него возникли проблемы с коленом

Фигурист Андрей Лазукин после выступления в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске рассказал о травме колена.
«Всё видели сами, не получилось. Проблемы с коленом, оно болит. Это старая травма, из-за которой я пропускал тренировки.
Извините, мне надо лёд приложить», — цитирует Лазукина Sport24.
Ранее в Красноярске у двукратного чемпиона России по фигурному катанию Сергея Воронова во время произвольной программы пошла кровь. За выступление он получил 154,21 балла.
Чемпионат России проходит с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.
Победителями чемпионата России—2019 стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).
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