Фигурист Лазукин заявил, что у него возникли проблемы с коленом

Фигурист Андрей Лазукин после выступления в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске рассказал о травме колена.

«Всё видели сами, не получилось. Проблемы с коленом, оно болит. Это старая травма, из-за которой я пропускал тренировки.

Извините, мне надо лёд приложить», — цитирует Лазукина Sport24.

Ранее в Красноярске у двукратного чемпиона России по фигурному катанию Сергея Воронова во время произвольной программы пошла кровь. За выступление он получил 154,21 балла.

Чемпионат России проходит с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.

Победителями чемпионата России—2019 стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).