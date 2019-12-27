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Алиев впервые стал чемпионом России по фигурному катанию

Алиев впервые стал чемпионом России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Фигурист Дмитрий Алиев впервые в карьере стал победителем чемпионата России в мужском одиночном катании. Второе место на соревнованиях в Красноярске занял Артур Даниелян. Бронзу завоевал Александр Самарин.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Итоговое положение
1. Дмитрий Алиев — 260,98
2. Артур Даниелян — 253,42.
3. Александр Самарин — 252,74.
4. Макар Игнатов — 249,46.
5. Андрей Мозалёв — 240,55.
6. Даниил Самсонов — 240,21.
7. Пётр Гуменник — 238,08.
8. Антон Шулепов — 237,76.
9. Сергей Воронов — 233,82.
10. Андрей Зубер — 225,77.

По итогам короткой программы лидировал Макар Игнатов, второе место занимал Андрей Мозалёв, третье — Пётр Гуменник. Алиев после короткой программы был четвёртым.

В прошлом году чемпионом России стал Максим Ковтун.

Фигурное катание. ЧР-2020. Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
27 декабря 2019, пятница. 12:15 МСК
Окончено
1
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург - Коми
260.98
2
Артур Даниелян
Москва
253.42
3
Александр Самарин
Москва
252.74
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