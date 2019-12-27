Алиев впервые стал чемпионом России по фигурному катанию

Фигурист Дмитрий Алиев впервые в карьере стал победителем чемпионата России в мужском одиночном катании. Второе место на соревнованиях в Красноярске занял Артур Даниелян. Бронзу завоевал Александр Самарин.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев — 260,98

2. Артур Даниелян — 253,42.

3. Александр Самарин — 252,74.

4. Макар Игнатов — 249,46.

5. Андрей Мозалёв — 240,55.

6. Даниил Самсонов — 240,21.

7. Пётр Гуменник — 238,08.

8. Антон Шулепов — 237,76.

9. Сергей Воронов — 233,82.

10. Андрей Зубер — 225,77.

По итогам короткой программы лидировал Макар Игнатов, второе место занимал Андрей Мозалёв, третье — Пётр Гуменник. Алиев после короткой программы был четвёртым.

В прошлом году чемпионом России стал Максим Ковтун.