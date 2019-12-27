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Тренер Алиева: Дима справился с эмоциональным напряжением

Тренер Алиева: Дима справился с эмоциональным напряжением
Другие / Фигурное катание 0

Евгений Рукавицын, тренер Дмитрия Алиева, прокомментировал выступление спортсмена на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Алиев впервые в карьере стал победителем чемпионата России в мужском одиночном катании. Второе место на соревнованиях занял Артур Даниелян. Бронзу завоевал Александр Самарин.

«Доволен катанием Димы сегодня. Очень доволен четверным лутцем, многие другие элементы тоже было исполнены хорошо.

Рад, что он справился с эмоциональным напряжением, которое бывает на чемпионате России», — цитирует Рукавицына Sport24.

По итогам короткой программы лидировал Макар Игнатов, второе место занимал Андрей Мозалёв, третье — Пётр Гуменник. Алиев после короткой программы был четвёртым.

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