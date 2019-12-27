Четырёхкратный призёр ОИ Пярмякоски не выступит на «Тур де Ски»
Четырёхкратный призёр Олимпийский игр, шестикратный призёр чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски пропустит многодневку «Тур де Ски» из-за болезни, сообщает Expressen. 29-летняя спортсменка вернётся к соревнованиям в следующем году. Кто заменит Кристу в составе сборной Финляндии, пока неизвестно.
В состав женской команды Финляндии на «Тур де Ски» вошли Анне Кюллёнен, Кертту Нисканен, Вильма Ниссинен. В заявку мужской команды включены Пертту Хювяринен, Лари Лехтонен, Лаури Лепистё и Ийво Нисканен.
В общем зачёте Кубка мира Пярмякоски располагается на пятой позиции.
Действующими победителями «Тур де Ски» являются представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг. Соревнования завершатся 5 января.
Объявлен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски»
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- 27 декабря 2019
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