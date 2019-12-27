Четырёхкратный призёр ОИ Пярмякоски не выступит на «Тур де Ски»

Четырёхкратный призёр Олимпийский игр, шестикратный призёр чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски пропустит многодневку «Тур де Ски» из-за болезни, сообщает Expressen. 29-летняя спортсменка вернётся к соревнованиям в следующем году. Кто заменит Кристу в составе сборной Финляндии, пока неизвестно.

В состав женской команды Финляндии на «Тур де Ски» вошли Анне Кюллёнен, Кертту Нисканен, Вильма Ниссинен. В заявку мужской команды включены Пертту Хювяринен, Лари Лехтонен, Лаури Лепистё и Ийво Нисканен.

В общем зачёте Кубка мира Пярмякоски располагается на пятой позиции.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг. Соревнования завершатся 5 января.

Объявлен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски»