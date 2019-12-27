30 декабря выйдет документальный фильм «Конёк Чайковской»

В честь юбилея прославленного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской продюсерский центр «Динамо» снял документальный фильм «Конёк Чайковской». Картина повествует об истории жизни талантливого педагога, сумевшего поднять спорт на уровень искусства. В съёмках фильма приняли участие многочисленные ученики Чайковской, родные и близкие друзья, а также видные деятели искусства, включая народных артистов России Александра Ширвиндта и Николая Цискаридзе. Премьера фильма «Конёк Чайковской» состоится на «Матч ТВ» 30 декабря.

«Есть в нашей стране люди, которыми важно гордиться, о которых надо рассказывать, о которых нужно снимать кино. Елена Анатольевна Чайковская безусловно является таким человеком. Именно благодаря её потрясающему вкусу и талантам мы сегодня восхищаемся нашими спортсменами, которые прославляют Россию и завоевывают самые высокие награды», – сказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

Елена Чайковская – знаменитый тренер по фигурному катанию. Среди её учеников были Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Мария Бутырская и многие другие талантливые спортсмены. В этом году Елена Анатольевна отмечает юбилей – 80 лет.