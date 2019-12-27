Фигурист Алиев отреагировал на первое в карьере золото чемпионата России

Фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от победы на чемпионате России в Красноярске. Он впервые стал чемпионом страны.
«Я умею всё делать. Главный вопрос — в себя поверить. Я хотел стать чемпионом России. Надеюсь, эта победа принесёт мне уверенность, стержень, характер. Первый раз такие ощущения, странные эмоции. Знал, зачем сюда еду, на что способен. После не совсем успешной в целом, но успешной для меня произвольной я доволен. По 10-балльной шкале короткую программу оцениваю на 7. Мне нравится, что ощущаю себя всё лучше и лучше. Произвольную — на вялую восьмёрочку.
Меня журналисты спросили: титул ли для тебя это? Я не сразу ответил, но ко мне потом подошёл тренер и сказал: «Это твой первый серьёзный титул». И я буду считать так. Я сделал очень много для того, чтобы стоять сегодня на пьедестале», — цитирует Алиева РИА «Новости».
Дмитрий также признался, что в ближайшее время будет менять ботинки: «Этим хана уже».
Серебряным призёром стал Артур Даниелян, бронза досталась Александру Самарину.
- 27 декабря 2019
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