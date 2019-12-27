Тарасова — о 15-летней Трусовой: она уже великая спортсменка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили её прокат в 76,46 балла.
«Браво. Всё, что у неё было, она выкатала. Вот она прибавила. Прибавила в этом катании, в создании образа. Она такая живая! Да вообще чудесная девочка. Такой человек, который всё время улыбается. Очень доброжелательная, всюду со своей собачкой. И вот такая великая уже спортсменка. Человек, который открыл нам горизонт. Который пустил нас туда, где ещё никто не был.
Кто говорит, что у неё связок нет, пусть наденет очки и посмотрит», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.
Тарасова: Самарину надо перестать качаться. Он заканчивает с синими губами
- 27 декабря 2019
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:18
-
14:12
-
13:55
-
13:50
-
13:38
-
13:30
-
13:19
-
13:02
-
12:50
-
12:46
-
12:43
-
12:27
-
12:25
-
12:05
-
11:55
-
11:34
-
11:30
-
10:56
-
10:55
Партнерский контент