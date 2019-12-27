Тарасова — о 15-летней Трусовой: она уже великая спортсменка

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили её прокат в 76,46 балла.

«Браво. Всё, что у неё было, она выкатала. Вот она прибавила. Прибавила в этом катании, в создании образа. Она такая живая! Да вообще чудесная девочка. Такой человек, который всё время улыбается. Очень доброжелательная, всюду со своей собачкой. И вот такая великая уже спортсменка. Человек, который открыл нам горизонт. Который пустил нас туда, где ещё никто не был.

Кто говорит, что у неё связок нет, пусть наденет очки и посмотрит», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.