Тарасова — о Щербаковой: такая нежнятина и такая сила в этой тоненькой девочке!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили прокат действующей чемпионки в 79,93 балла.

«Такая нежнятина и такая сила в этой маленькой тоненькой девочке. Тоненькой-тоненькой, как стебелёк. Такая огромная сила, такие высокие для неё прыжки. Такая координация, выезды все в разные стороны. Прыжок прямо выхватывает вверх и там крутится», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря. В прошлом году серебряным призёром чемпионата России, который прошёл в Саранске, стала Александра Трусова. Бронза досталась Алёне Косторной.