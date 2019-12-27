Тарасова — о Щербаковой: такая нежнятина и такая сила в этой тоненькой девочке!
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили прокат действующей чемпионки в 79,93 балла.
«Такая нежнятина и такая сила в этой маленькой тоненькой девочке. Тоненькой-тоненькой, как стебелёк. Такая огромная сила, такие высокие для неё прыжки. Такая координация, выезды все в разные стороны. Прыжок прямо выхватывает вверх и там крутится», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря. В прошлом году серебряным призёром чемпионата России, который прошёл в Саранске, стала Александра Трусова. Бронза досталась Алёне Косторной.
Тарасова — о 15-летней Трусовой: она уже великая спортсменка
- 27 декабря 2019
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