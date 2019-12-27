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Фигуристка Щербакова — о чемпионате России: в прошлом году было легче

Фигуристка Щербакова — о чемпионате России: в прошлом году было легче
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Действующая чемпионка за свой прокат получила 79,93 балла.

«Сегодня нервничала, мандраж небольшой был, а удовольствие начала получать после последнего прыжка. В прошлом году было легче, так как задач турнирных не ставилось.

Живу сегодняшним днём, и для меня каждое соревнование очень важно. Стараюсь показать свой максимум и надеюсь, что это отразится на результате», — приводит слова Щербаковой РИА «Новости».

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря. В прошлом году серебряным призёром чемпионата России, который прошёл в Саранске, стала Александра Трусова. Бронза досталась Алёне Косторной.

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