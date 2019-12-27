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Туктамышева ответила, собирается ли прыгать четверной тулуп в произвольной программе ЧР

Туктамышева ответила, собирается ли прыгать четверной тулуп в произвольной программе ЧР
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристка Елизавета Туктамышева оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате России. Турнир проходит в Красноярске.

Спортсменка получила от судей 75,74 балла.

«Рассматривая состояние до проката, выступлением довольна. Хоть оно и получилось неидеальным. Сегодня было очень волнительно.

Завтра хотелось бы откатать лучше. Сегодня прыжки были не совсем классные, не совсем те, которые я имею. Хочется выходить и оттарабанивать всё. Буду ли я завтра прыгать четверной тулуп? Не знаю.

У нас такая конкуренция, что нельзя допускать недочеты. Женское фигурное катание в России вышло на новый уровень», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.

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