Туктамышева ответила, собирается ли прыгать четверной тулуп в произвольной программе ЧР
Фигуристка Елизавета Туктамышева оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате России. Турнир проходит в Красноярске.
Спортсменка получила от судей 75,74 балла.
«Рассматривая состояние до проката, выступлением довольна. Хоть оно и получилось неидеальным. Сегодня было очень волнительно.
Завтра хотелось бы откатать лучше. Сегодня прыжки были не совсем классные, не совсем те, которые я имею. Хочется выходить и оттарабанивать всё. Буду ли я завтра прыгать четверной тулуп? Не знаю.
У нас такая конкуренция, что нельзя допускать недочеты. Женское фигурное катание в России вышло на новый уровень», — цитирует Туктамышеву Sport24.
Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.
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