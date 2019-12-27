Косторная превзошла свой мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России
Победительница финала Гран-при 2019 года фигуристка Алёна Косторная превзошла мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили её прокат в 89,86 балла.
Однако это достижение не будет учтено, так как турнир проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Мировой рекорд также принадлежит Косторной. Он был установлен в финале Гран-при в Турине — 85,45 балла.
Косторная захватила лидерство в короткой программе на чемпионате России. В прошлом году она стала бронзовым призёром национального первенства.
Вчера, 26 декабря, Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе соревнований спортивных пар также показали результат выше мирового рекорда. Чемпионат России завершится 29 декабря.
Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в коротких программах, но достижение не зачтут
- 27 декабря 2019
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