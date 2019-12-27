Трусова: тренеры сказали мне, что не надо рисковать

Фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. 15-летняя спортсменка получила за прокат 76,46 балла.

«В целом я довольна своим прокатом, но осталось ощущение, что я что-то недоделала, потому что прыгнула двойной аксель вместо тройного. После тренировки тренеры сказали: „Давай не будем рисковать, так как надо отбираться на чемпионат Европы“.

Конечно, я хотела прыгать тройной аксель, долго не хотела соглашаться. Но всё-таки решили делать двойной. На этих соревнованиях это правильное решение. Но я хочу откатать программу чисто с тройным акселем", — приводит слова Трусовой РИА «Новости».

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.