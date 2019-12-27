Трусова: тренеры сказали мне, что не надо рисковать
Фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. 15-летняя спортсменка получила за прокат 76,46 балла.
«В целом я довольна своим прокатом, но осталось ощущение, что я что-то недоделала, потому что прыгнула двойной аксель вместо тройного. После тренировки тренеры сказали: „Давай не будем рисковать, так как надо отбираться на чемпионат Европы“.
Конечно, я хотела прыгать тройной аксель, долго не хотела соглашаться. Но всё-таки решили делать двойной. На этих соревнованиях это правильное решение. Но я хочу откатать программу чисто с тройным акселем", — приводит слова Трусовой РИА «Новости».
Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.
Тарасова — о 15-летней Трусовой: она уже великая спортсменка
- 27 декабря 2019
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:18
-
14:12
-
13:55
-
13:50
-
13:38
-
13:30
-
13:19
-
13:02
-
12:50
-
12:46
-
12:43
-
12:27
-
12:25
-
12:05
-
11:55
-
11:34
-
11:30
-
10:56
-
10:55
Партнерский контент