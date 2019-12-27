«Императрица в порядке». Тарасову впечатлила короткая программа Туктамышевой на ЧР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. 23-летняя спортсменка набрала 75,74 балла.
«Императрица в порядке. Лиза выступила здорово, выполнила тройные прыжки», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Напомним, на текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Ранее Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и приняла участие в соревнованиях серии «челленджер» в Загребе. Она смогла выиграть как короткую, так и произвольную программы.
Чемпионат России проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. Фигуристки представят произвольные программы завтра, 28 декабря.
- 27 декабря 2019
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